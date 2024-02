Bussana, fratelli investiti da un camion: 17enne muore, la sorella è grave

Dramma nella mattinata di oggi, venerdì 23 febbraio 2024, i fatti sono avvenuti a Bussana, una delle frazioni più note della città di Sanremo. Intorno alle 8 un ragazzo di 17 anni si stava recando a scuola insieme alla sorella 15enne ma si sono resi protagonisti di una tragica vicenda che ha sconvolto tutti.

In quel tratto di strada che stavano percorrendo a piedi non c’è il marciapiede, camminavano lungo un muro quando all’improvviso sono stati entrambi travolti da un camion. L’autista del mezzo che li ha investiti non si è fermato, dopo il terribile incidente è andato via senza prestare soccorso. L’impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al 17enne, i medici infatti non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Anche la sorella minore della vittima ha riportato gravissimi e numerosi politraumi. In seguito alla tragedia avvenuta a Bussana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pietra Ligure. Grazie alla descrizione di un testimone che ha assistito all’incidente il conducente del camion poco dopo è stato rintracciato. L’uomo aveva appena consegnato la merce ad un’azienda come se niente fosse accaduto, ai poliziotti ha detto che non si era accorto di nulla. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e l’autista è stato portato in ospedale per sottoporsi agli esami medici di rito.

