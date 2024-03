Torre Annunziata, maltratta e minaccia i genitori per soldi: 40enne nei guai

I fatti si sono svolti nella giornata di ieri, giovedì 7 marzo 2024 a Torre Annunziata, comune della città di Napoli, dove un uomo di 40 anni da tempo maltrattava e minacciava i suoi genitori. Il motivo? Per convincerli ad assecondare le sue richieste di denaro, i soldi gli servivano per acquistare sostanze stupefacenti.

In molte occasioni l’uomo non è riuscito a controllare la sua rabbia e la sfogava contro gli anziani genitori tra le mura domestiche, un appartamento situato a Torre Annunziata. Loro non volevano alimentare la sua dipendenza dalla droga ed è per questo che si rifiutavano di dargli altri soldi. Quando però lui riceveva un ‘no’ come risposta andava fuori di sé, più volte li ha picchiati e ha anche danneggiato la loro abitazione.

Stanchi di vivere nel terrore i genitori del 40enne hanno trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare il suo comportamento violento e minaccioso. Più volte gli agenti erano già intervenuti per sedare i violenti litigi e in quelle occasioni avevo riscontrato danni all’appartamento e alle vetture delle vittime. Nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e non potrà più avvicinarsi ai suoi genitori.

LEGGI ANCHE -> Palagonia, tenta di strangolare la compagna: 22enne finisce in carcere