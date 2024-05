Joe Bastianich abbandona l’Isola dei famosi: “È stato molto pesante…”

Joe Bastianich si era assentato momentaneamente all’Isola dei famosi a causa di un malore e sperava di tornare in gioco dopo i dovuti controlli medici, le cose però non sono andate così. Nel corso dell’ottava puntata andata in onda ieri, lunedì 13 maggio, l’ex giudice di Masterchef ha reso ufficiale il suo abbandono.

In diretta l’ex naufrago è apparsa davvero dispiaciuto di porre fine alla sua esperienza sull’Isola, ci teneva molto a continuare il suo percorso ma alcuni problemi di salute glielo hanno impedito. Lui stesso ha fatto sapere che per lui è una situazione un po’ difficile, soprattutto perché di solito quando decide di fare delle cose poi vuole sempre andare fino in fondo. A detta sua in Honduras ha mostrato un lato inedito di sé, che fino ad ora non aveva mai mostrato in televisione, si è detto anche dispiaciuto di lasciare il resto del gruppo. Ha poi aggiunto: “In questa avventura avete visto le parti più deboli di me, dover lasciare per questi problemi è una cosa che mi rende molto triste.”

L’ex naufrago ha ribadito che per lui è stato molto pesante a livello personale quando la dottoressa gli ha detto che non poteva continuare il suo percorso. Nel salutarlo Vladimir Luxuria gli ha detto che lui è un pezzo da novanta e che tutti vorrebbero che lui restasse sull’isola, però ci ha tenuto a precisare che la sua salute è molto più importante. La conduttrice lo ha poi ringraziato per essersi raccontato all’Isola dei famosi e per la sua umanità.

