Bastianich si sente male all’Isola dei famosi: “L’hanno portato via”

Joe Bastianich è uno dei concorrenti dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria su Canale 5. Il noto imprenditore italoamericano ha momentaneamente abbandonato il programma a causa di un malore e tornerà in Honduras se e quando starà di nuovo bene, in queste ore si sta sottoponendo ai dovuti controlli

A rivelare quanto è accaduto ci ha pensato Valentina Vezzali nelle scorse ore. Ai suoi compagni di avventura ha fatto sapere che il naufrago non è stato affatto bene durante la notte. Cosa è successo? Ha rivelato che ha vomitato tutta la notte perché a quanto pare non è riuscito a digerire la farina, vedendolo stare così male lei gli ha consigliato di fare dei controlli. La campionessa olimpica ha ribadito che Bastianich è stato davvero male, ha poi aggiunto: “Ha vomitato l’anima e l’hanno portato via.”

La Vezzali ha continuato dicendo che Joe Bastianich ha iniziato a vomitare quando loro sono andati via, lei che invece ce l’aveva accanto gli ha detto subito di farsi controllare per stare più tranquillo. Ha poi fatto sapere che a causa del fuoco che di tanto in tanto si spegneva non è nemmeno riuscita a dormire. All’inizio del mese il naufrago era già stato male all’Isola dei famosi, fortunatamente però nulla di grave, infatti dopo i controlli era tornato subito in gioco.

