Francesca Del Taglia torna single, l’annuncio social: “Purtroppo si sbaglia”

In passato si è fatta conoscere per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, a distanza di anni Francesca Del Taglia continua ad essere molto note e apprezzata da moltissimi fan. Questi per molto tempo hanno sperato in un ritorno di fiamma con Eugenio Colombo, poco tempo fa lei ha anche rivelato che ci avevano provato a riconciliarsi ma il tentativo non è andato a buon fine.

Nelle scorse settimane l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva confermato di non essere più single, al fianco di Marco Cusmati sembrava essere molto felice, era anche uscita allo scoperto sui social. La loro relazione però non è durata a lungo, voltare pagina per lei non era stato affatto semplice ma con lui pensava di aver ritrovato la felicità. A quanto pare le cose non sono andate come sperava, i due infatti si sono già detti addio.

Stando alle parole di Francesca Del Taglia la rottura non è stato serena, ha infatti rivelato che non vuole nemmeno nominarla ‘questa persona’. Sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad uno sfogo dicendo che ha sbagliato lei perché doveva riflettere di più e conoscerlo un po’ meglio prima di pubblicare. Ha poi aggiunto: “Però sono umana, ho sbagliato e chiedo venia.”

