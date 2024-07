Maschito, dramma tra le mura domestiche: 81enne strangola la moglie dopo una lite

Dramma nel pomeriggio di sabato, 29 giugno 2024 a Maschito, in provincia di Potenza. Un anziano uomo di 81 anni si è scagliato brutalmente contro la moglie tra le mura domestiche. La vittima è un’anziana donna di 73 anni, stando alle prima informazioni sul caso il marito l’ha strangolata durante un’accesa discussione che si è trasformata in una vera e propria tragedia.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un appartamento situati a Maschito. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda. Al momento però il movente che ha scatenato la furia omicida dell’81enne non è ancora noto. Gli agenti stanno interrogando i familiari e i conoscenti della coppia, le loro dichiarazioni potrebbero rivelarsi fondamentali per capire meglio cosa sia accaduto.

Sul corpo senza vita della vittima non sono stati rinvenuti traumi esterni, sarà l’esame autoptico a stabile con esattezza la causa del decesso, al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella dello strangolamento. Intanto l’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e l’abitazione he condivideva con la moglie è stata messa sotto sequestro.

