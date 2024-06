Bologna, maltratta il marito disabile: figlia di 13 anni la fa arrestare

I fatti si sono svolti a Bologna, dove una donna si è scagliata con violenza contro il marito disabile davanti alla figlia di 13 anni. In preda alla paura è stata proprio la ragazzina ad allarmare le forze dell’ordine per raccontare ciò che stava accadendo tra le mura domestiche tra i suoi genitori.

In seguito alla segnalazione la Polizia si è precipitata sul posto, un appartamento a Bologna, lì hanno sentito le urla della donna contro il marito. Alla vista degli agenti la moglie della vittima non si è affatto calmata, ha infatti continuato ad inveire contro di lui con insulti e minacce. Davanti ai poliziotti ha provato anche a colpirlo. L’uomo da anni si trova in una condizione di grave disabilità, dalle indagini è emerso che non era la prima volta che la moglie lo aggrediva. Lo scorso marzo era stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, in quella occasione la donna era stata denunciata per minacce aggravate dall’uso di un coltello.

La figlia della coppia aveva provato a chiedere aiuto anche ai vicini di casa, che però non sono riusciti ad intervenire. A causa dell’ennesima aggressione è stata arrestata con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stata trasferita in carcere.

