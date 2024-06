Racale, accoltella l’ex fidanzata perché lo aveva lasciato: arrestato 22enne

Sfiorata la tragedia a Racale, comune in provincia di Lecce, dove un ragazzo di 22 si è scagliato con brutale violenza contro l’ex fidanzata, una ragazza di 21 anni. Il motivo? Non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore. Era stata lei a mettere fine alla loro relazione dopo sei anni d’amore, l’ex fidanzato però non ha reagito bene di fronte alla rottura.

I fatti si sono svolti nel giardino della casa in cui la vittima vive insieme ai suoi genitori, un’abitazione situata a Racale. Il 22enne dopo essersi presentato all’improvviso ha colpito più volte l’ex fidanzata con un coltello. In seguito alla terribile vicenda i genitori hanno subito allarmato i soccorsi, sul posto oltre al personale medico del 118 immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Gallipoli. A causa delle gravi ferite riportate in seguito all’aggressione è stata poi trasferita nell’ospedale di Tricase, dove si trova in prognosi riservata. Fortunatamente la 21enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri hanno subito bloccato il 22enne che è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio.

LEGGI ANCHE -> Ponte San Nicolò, si allontana e cade nella canaletta: bimba di 3 anni muore annegata