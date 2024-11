Amnesia Milano, dicembre 2024: tutti i guest

Sabato 30 novembre arrivano all’Amnesia Mau P e Blacksun; Mau P è un dj e producer in ascesa costante: è appena entrato nella Top 100 Djs Poll della rivista DJ Mag al numero 91. Dopo l’ultimo appuntamento di questo mese sarà il momento per l’Amnesia di dedicarsi a dicembre, salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025.

Dicembre 2024 di Amnesia Milano parte sabato 7 con Claptone, ovvero con una delle migliori house music che sia possibile proporre. Venerdì 13 ultimo appuntamento annuale con la one-night Vision al Fabrique ed il tridente composto Joseph Capriati, Seth Troxler e Ale De Tuglie; sabato 14 all’Amnesia arrivano Anfisa Letyago e Richey V; sabato 21 in console Pan-Pot e Earthlife, mercoledì 25 Our Christmas Tradition con Ilario Alicante All Night Long; mercoledì 1° gennaio 2025 (dall’1 di notte) Neverdogs, Classmatic ed altri dj che saranno annunciati a breve.

Sabato 7: Claptone. Claptone si presenta sempre in console in guanti bianchi e con la sua maschera dorata del Carnevale di Venezia: da anni il suo è un sound ben definito, una delle migliori House Music che si possa ascoltare e ballare ovunque lui suoni, da Miami a Melbourne, da New York a Buenos Aires. Tantissimi i suoi successi discografici, a partire da “Charmer”, uscito nel 2015 e considerato uno dei migliori album house del terzo millennio, per tacere delle sue compilation firmate per Defected e per Tomorrowland. La sua one-night Masquerade ad Ibiza è da sempre una delle più apprezzate, come ogni suo set. Sarà così una volta di più all’Amnesia Milano.

Venerdì 13: Joseph Capriati e Seth Troxler. Da tantissimi anni il dj e producer campano Joseph Capriati è sempre più acclamato e richiesto da club e festival in tutto il mondo; la sua estate 2024 all’Amnesia Ibiza con la sua one-night Metamorfosi è risultata più che esaltante. Tra i suoi ultimi highlights, spiccano i suoi due remix di “I Can’t Stop” di Sandy Rivera, uscito da poco su Defected, nell’ambito delle release celebrative per i primi 25 anni della etichetta discografica inglese. Eclettismo è la parola che meglio si adatta per definire un artista globale come Seth Troxler from Lake Orion, Michigan. Autentica personalità fuori dal comune, Troxler ha appena saputo raccontarsi come non mai grazie al libro “In Beetween”, appena uscito e realizzato insieme al fotografo Bill Patrick e che descrive un tour mondiale che in dieci mesi e che ha toccato quattro continenti, venti nazioni e dieci città.

Sabato 14: Anfisa Letyago. Il 2024 di Anfisa Letyago è stato qualcosa di assolutamente spettacolare, grazie in particolare alla sua collaborazione con Moby, i remix per Swedish House Mafia e Empire of the Sun & PNAU, i set in festival del calibro di Sónar, Tomorrowland, Awakenings e Timewarp, il suo nuovo show live Partenope, la crescita costante della sua etichetta discografica NSDA e tanto, tantissimo altro ancora. Il suo è un percorso in continua evoluzione, che all’Amnesia Milano vivrà un nuovo, importante capitolo.

Sabato 21: Pan-Pot. Tassilo Ippenberger e Thomas Benedix aka Pan-Pot sono insieme dal 2003: loro concezione della musica elettronica è sempre rispettosa del passato, sintonizzata sul presente e proiettata verso il futuro. A proposito di futuro, ad inizio 2025 lanceranno la loro nuova etichetta discografica “HUMAN”, che si propone di rompere i confini e le barriere esistenti non soltanto sul fronte musicale e che debutterà con l’EP “AERO”, con due brani realizzati per la Settimana della Moda di Berlino.

Mercoledì 25: Ilario Alicante. Ilario Alicante (nella foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo) è davvero un amico di vecchia data di Amnesia Milano e dei suoi più importanti appuntamenti, così come da più di quindici anni è protagonista nei migliori club e nei migliori festival di tutto il mondo, capace di aggiudicarsi i DJ Awards ad Ibiza e di arrivare a collaborare con un mito assoluto come Giorgio Moroder. Ilario Alicante arriverà all’Amnesia Milano dopo aver suonato a Creamfields in Argentina e al elrow a Miami: mercoledì 25 dicembre la console del club milanese sarà sua dalla prima all’ultima traccia, dal primo all’ultimo minuto, per un set che come sempre saprà farsi ricordare nel migliore dei modi.

Mercoledì 1 (dalle 2 di notte): Neverdogs. Da oltre 20 anni Tommy Paone e Marco De Gregorio aka Neverdogs sono una presenza di riferimento nel variegato universo degli eventi dance, anche e soprattutto grazie alle release della loro etichetta discografica Bamboleo ed i relativi party. Nei loro set propongono una house e tech house con richiami al funky, alla minimal ed alla techno. Trasversali come pochi altri.