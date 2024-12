I guest Matis: Tedua, Blackchild e Rose Villain

Aperto venerdì, sabato e prefestivi, il Matis Club di Bologna propone ogni fine settimana serate a tema e diversi guest a rotazione. Questi gli appuntamenti dei prossimi tre sabati.

Sabato 7 dicembre 2024: Alive con Tedua. Tedua si conferma sempre più una delle figure di spicco della scena musicale italiana, il cui percorso artistico è stato appena ripercorso in televisione su Canale 5 in una puntata di “This Is Me”, il programma di Silvia Toffanin che vede protagonisti tantissimi talenti del canto e della danza che hanno mosso i primi passi all’interno del talent show più longevo della tv: Amici. l suo album “La Divina Commedia” è certificato sei volte disco di platino, oltre 58mila persone in due giorni hanno assistito questa estate al suo show che ha aperto a Milano il suo tour estivo.

Sabato 14 dicembre 2024: Vita con Blackchild e Memoryman aka Uovo. Dopo Carlita e Seth Troxler, sabato 14 dicembre torna la one-night Vita con Blackchild in console. Nato e cresciuto ad Ischia, Blackchild ha scelto il proprio nome d’arte grazie alla sua passione per la musica black dagli anni sessanta ai giorni nostri; cresciuto ascoltando hip hop, R&B e discomusic, Blackchild è sempre più una presenza costante nei club italiani e stranieri di riferimento ed anche sul fronte discografico Blackchild si conferma alquanto dinamico: questa estata la sua traccia “So Good (Heart Mix)” è uscita sull’etichetta discografica Solid Grooves Records. Sabato 14 dicembre Memoryman aka Uovo gioca in casa, nella sua Bologna: il suo status di dj e producer di lungo e lunghissimo corso lo ha elevato da tempo tra i riferimenti non soltanto italiano in ambito House Music.

Sabato 21 dicembre 2024: Clorophilla con Rose Villain. Rose Villain è senza dubbio una delle artiste più internazionali del panorama italiano. Cantante, autrice e regista, con all’attivo milioni di stream, ha raggiunto la consacrazione grazie ai suoi due album di successo e alle hit che hanno conquistato l’Italia intera, abbattendo i confini e arrivando oltreoceano. A ottobre 2024 ha portato il suo “Radio Sakura Winter Tour 2024” nei grandi club delle principali città della Penisola, registrando il sold out in tutte le date, di pochi giorni addietro l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove tornerà dopo aver partecipato all’edizione di quest’anno con il brano “Click Boom!”.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali Clorophilla, Vita, Why Not, nei prefestivi spesso e volentieri torna la serata Alive.

