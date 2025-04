Al Ca’ Margherita anteprima della stagione estiva

Domenica 20 aprile 2025 tradizionale anteprima della stagione estiva per il Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro (Udine). La domenica di Pasqua il Ca’ Margherita propone la musica di Icy Subzero, Maurizio Mattia, Dennij Deejay, Fexter e Tommyg (Dance Room) e Ingrid, Bert, Andrea Moretti e Zero Point (Kursaal Terrace).

Icy Subzero è uno dei rapper più amati della nuova generazione ed il suo stile è un autentico marchio di fabbrica, in quanto assolutamente distintivo. Classe 1999, nato a Roma, Icy Subzero ha mosso i primi passi nella musica tra il 2019 ed il 2020: nel 2022 è uscito il suo primo EP “Sottozero”, dove spiccano in particolare i brani “Ego” e “Mujer” e che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico. Nel 2023 è tornato con “Vida Loca” e “1 Messaggio”. Nel 2024 inanella tre successi di fila: “I Can Fly”, “Ghetto Love” (featuring Clara) e “Vergine Maria”; “Verde Bottega” è il suo singolo uscito il 17 gennaio 2025.

Ingrid sin dall’inizio della sua carriera ha suonato in diversi club e festival internazionali; nel 2019 ha fondato la sua etichetta discografica Ø Records ed è in costante ascesa con la sua techno che è sempre alla ricerca di nuove traiettorie sonore e che in breve tempo l’ha portata ad essere considerata una delle deejay più in ascesa nel panorama italiano ed internazionale. “Stay High” è il suo ultimo singolo, uscito nel gennaio 2025 per l’etichetta discografica No Mercy e realizzato insieme a Mr.Machine.