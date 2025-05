Vision Open Air presenta &ME (4 hours set) all’ex Macello

Sabato 24 maggio 2025: un sogno che diventa realtà. &ME dei Keinemusik, il collettivo elettronico numero uno al mondo, sabato 24 maggio 2025 – in modalità day time, dalle 17 a mezzanotte – è il grande protagonista con un set di 4 ore del secondo appuntamento estivo di Vision Open Air, in calendario all’ex Macello di Milano, sempre più realtà di riferimento nel panorama internazionale degli eventi dance. Insieme ad &ME, on stage Airrica e Rimaye. A seguire aftershow all’Amnesia Milano, serata che è anche il party di chiusura stagionale del club milanese.

Negli ultimi anni poche realtà sono state così impattanti come &Me e Keinemusik: una crew nata nel 2009 a Berlino – composta da quattro dj, un grafico ed un pittore – e che ha davvero ridefinito traiettorie e confini di house e techno con apprezzatissimi label party e con le produzioni discografiche assolutamente dirompenti. Tra le tante gemme elettroniche firmate da &ME e Keinemusik in questi anni, spiccano tra le tante “Say What” e “The Rapture Pt.III” e “Thandaza”. &ME arriverà all’ex Macello di Milano dopo i set ad AlUla in Arabia Saudita, la doppia performance al festival Coachella negli Stati Uniti e prima di altre date in giro per il mondo, da New York a Londra, da Ibiza a Berlino. &ME non conosce limiti ed è pronto a superarli una volta ancora sabato 24 maggio 2025 all’ex Macello di Milano.

Sabato 24 maggio 2025 &ME sarà affiancato da Arrica e Rimaye. La dj e producer statunitense Airrica da anni è protagonista nei club nei festival più importanti di tutto il mondo: sette anni resident a Tulum, è appena reduce dal Time Warp in Germania e anche questa estate sarà in console all’Hï Ibiza; il franco-tedesco Rimaye da tempo ha saputo farsi strada grazie ad un sound accattivante che in particolare l’ha reso protagonista in diversi club e serate a Miami. E quello che funziona a Miami funziona sempre anche nel resto del pianeta terra.

Sabato 24 maggio 2025 – dopo l’ex Macello – la musica continuerà all’Amnesia di Milano con l’aftershow, che sarà anche il party di chiusura stagionale del club milanese.

Prossimo appuntamento con Vision Open Air all’ex Macello sabato 21 giugno 2025 con Marco Carola, Chris Stussy e Blacksun.

www.amnesiamilano.com

foto di gabriele canfora – lagarty photo