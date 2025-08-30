Vega Discoteque: gran finale di stagione

Gran finale di stagione per il Vega Discoteque di Gallipoli, l’unica discoteca pugliese presente nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag e che anche quest’anno sta vivendo un’estate da ricordare, confermandosi sempre più un punto di riferimento per l’intrattenimento serale e notturno salentino e attraendo un pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero.

Gli ultimi due appuntamenti in calendario al Vega Discoteque sono sabato 30 agosto con la serata Mamacita, il sabato dedicato alla musica reggaeton, hip hop e R&B, in collaborazione con il celebre format internazionale e martedì 2 settembre con i Martedì del Villaggio, una serata capace di dare vita ad una community coesa ed affezionata come poche altre.

“La nightlife è cultura e non soltanto intrattenimento – parole di David Cicchella, titolare del Vega Discoteque di Gallipoli – Innovazione e imprenditorialità, quando si uniscono alla passione e alla capacità di generare emozioni, diventano la chiave per tenere vivo un sistema solido che ha ancora tanto da raccontare ai giovani del futuro. Ho sempre saputo che le discoteche in un modo nell’altro sarebbero riusciti a ritagliarsi un loro mondo ed è per questo motivo che ho deciso di investire proprio su questo”.

Tanti sono gli ospiti che si sono succeduti questa estate al Vega: ad agosto il Vega ha proposto tra gli altri Andrea Damante, Artie 5ive, Capoplaza, Gabry Ponte, Jimmy Sax, Shiva e Tony Effe.

Vega Discoteque è nato nel 2021 – in piena pandemia – grazie alla visione ed alla lungimiranza di imprenditori quali David Cicchella ed Andrea Giorgio Romano, che lo hanno da subito reso molto di più un semplice locale notturno. Vega Discoteque è collocato in un grande spazio all’aperto, in un ambiente molto rustico dai tratti fortemente salentini: la pietra viva, il verde che la circonda, il mare a pochi passi e l’aria che vi si respira lo rendono unico nel suo genere, grazie al sistema audio VOID Acoustics, al suo palco dotato di con effetti laser, luci, ledwall, effetti pirotecnici all’altezza di un festival. Tra le novità di quest’anno, un’area giardino completamente rinnovata.

Vega Discoteque cresce d’estate in estate, con oltre 100mila presenze a stagione, una community social in continua crescita – grazie anche alle dirette Twitch nella Casetta Vega ed ai post ed alle stories del suo profilo Instagram – ed una programmazione che da anni propone i migliori nomi della scena urban ed elettronica quali Gabry Ponte, Geolier, Guè, Tony Effe, Jimmy Sax, Gemitaiz, Morten, Jeff Mills, Damante, Luca Agnelli e Chris Liebing,

Vega Discoteque agisce come un club ma pensa come un festival.