Vega Discoteque Gallipoli: innovazione e tradizione

Tempo d’estate, tempo di assaporare il fascino e la magia del Salento. Niente di meglio che farlo grazie a Vega Discoteque di Gallipoli (Lecce) fresca nuova entrata nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag, unico locale pugliese presente in questa classifica che mette in fila i migliori club di tutto il mondo e che sabato 24 maggio 2025 inaugura la sua nuova stagione estiva con ospiti speciali Merk & Kremont.

Vega Discoteque è nato nel 2021 – in piena pandemia – grazie alla visione ed alla lungimiranza di imprenditori quali David Cicchella ed Andrea Giorgio Romano, che lo hanno da subito reso molto di più un semplice locale notturno. Vega Discoteque è collocato in un grande spazio all’aperto, in un ambiente molto rustico dai tratti fortemente salentini: la pietra viva, il verde che la circonda, il mare a pochi passi e l’aria che vi si respira lo rendono unico nel suo genere, grazie al sistema audio VOID Acoustics, al suo palco dotato di con effetti laser, luci, ledwall, effetti pirotecnici all’altezza di un festival. Tra le novità di quest’anno, un’area giardino completamente rinnovata.

Tre sono le serate principali di Vega Discoteque: il Martedì del Villaggio, che ogni martedì trasforma il locale in un modo magico con creature marine, fuochi d’artificio e spettacoli di ogni genere, Sottosopra Fest, i giovedì live con i grandi nomi della scena rap e trap italiana e Mamacita, il sabato dedicato alla musica reggaeton, hip hop e R&B, in collaborazione con il celebre format internazionale.

Vega Discoteque cresce d’estate in estate, con oltre 100mila presenze a stagione, una community social in continua crescita – grazie anche alle dirette Twitch nella Casetta Vega ed ai post ed alle stories del suo profilo Instagram – ed una programmazione negli anni con migliori nomi della scena urban ed elettronica quali Gabry Ponte, Geolier, Guè, Tony Effe, Jimmy Sax, Gemitaiz, Morten, Jeff Mills, Damante, Luca Agnelli e Chris Liebing, giusto per citarne alcuni.

Vega Discoteque è un luogo dove l’innovazione tecnologica incontra la tradizione del Salento.

