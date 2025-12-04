Amnesia Milano, dicembre 2025: tutti i guest

Da ventitré anni Amnesia Milano è sinonimo di costanza, qualità e visione: tre parole che raccontano un club capace non soltanto di arrivare ai vertici della scena elettronica, ma soprattutto di restarci e crescere, stagione dopo stagione, rinnovandosi totalmente come appena accaduto. Una filosofia ed un approccio alla materia che si confermano di serata in serata, come si evince dalla programmazione allestita per il mese di dicembre 2025.

Dicembre 2025 propone sabato 6 dicembre Patrick Topping e Blacksun, sabato 13 Flow Milano con Franky Rizardo, Frank Storm, Calvin Clarke e Michele Arcieri, sabato 20 Blackchild e Not For Here, giovedì 25 Ilario Alicante allnightlong. Sempre a dicembre la one-night Vision – prodotta da Amnesia Milano – torna al Fabrique sempre a Milano con due serate: venerdì 5 con Fantasm e Richey V, venerdì 19 con Nico Moreno, Otta, Matrakk e Richey V.

Sabato 6 dicembre: Patrick Topping. La carriera dell’inglese Patrick Topping è una storia di ascesa solida e coerente. Dopo aver conquistato il mondo con la sua celebre hit “Forget”, Topping non si è mai limitato a vivere di rendita. Topping ha costruito negli anni un percorso che lo ha portato a esibirsi nei migliori club e festival del pianeta, fondando la sua etichetta TRICK, autentico punto di riferimento per le nuove sonorità house e techno. La sua energia in console, il suo sound riconoscibile e la sua attitudine positiva lo rendono da tempo uno dei nomi più amati e rispettati della scena internazionale.

Sabato 13 dicembre: Franky Rizardo presents Flow Milano. Nel 2015 l’olandese Franky Rizardo ha dato vita a Flow, un brand che con il passare degli anni ha saputo farsi strada ovunque: discografia, radioshow e soprattutto eventi, in particolare dando il proprio nome a palchi di festival quali Extrema Outdoor e Tomorrowland. Flow è un concetto nel quale ci si muove con naturalezza tra House e Techno e che ha contribuito a rendere Rizardo un dj sempre più presente in contesti di rilievo: uno status ulteriormente ribadito dalla sua recente vittoria ai DJ Awards di Ibiza, categoria Breakthrough.

Sabato 20 dicembre: Blackchild. Da anni Blackchild sa esaltare i dancefloor di tutto il mondo, da Ibiza a Miami, con la sua tech house che sa sempre essere alquanto contagiosa: la sua reputazione è cresciuta nel tempo grazie anche alle sue produzioni discografiche uscite per etichette discografiche del calibro di Solid Grooves, Defected e Cuttin’ Headz. Lo scorso anno ha debuttato su Cécille Records con l’EP “Sensual Disguise”. Blackchild ha scelto questo nome d’arte grazie alla sua passione per la musica black dagli anni sessanta ai giorni nostri.

Giovedì 25 dicembre: Ilario Alicante allnightlong. Da anni, ogni Natale Amnesia Milano apre le porte e diventa casa, tempio e rifugio per chi il Natale lo vive anche attraverso la musica; sarà così anche quest’anno. Tutto questo non sarebbe possibile se da sempre la colonna sonora non fosse affidata – dal primo all’ultimo disco – a Ilario Alicante, anch’egli pronto a salutare un 2025 che lo ha confermato uno dei dj italiani più richiesti ed apprezzati al mondo. rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”, vincitore dei DJ Awards di Ibiza come miglior artista techno, Alicante è entrato prestissimo nell’universo Cocoon di Sven Väth, arrivando poi a suonare nei migliori club e festival di tutto il mondo quali Creamfields, elrow, Monegros e Zamna Tulum, giusto per citarne alcuni.

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo