DHUNE e un’edizione speciale di Art Meets Art

Domenica 14 dicembre 2025 edizione speciale di AMA (Art Meets Art) durante DHUNE, il nuovo appuntamento dedicato al mare d’inverno in programma tutte le domeniche all’Osteria La Mucca in Spiaggia di Misano Adriatico, ideato dal team del Peter Pan e della Villa delle Rose, che anche in questa occasione si è avvalso della consulenza dell’architetto Giovanni Cenni per quanto concerne il design.

Domenica 14 dicembre AMA trasformerà DHUNE in in un vero e proprio spazio d’arte curato da Tanja Monies, dove buona cucina, musica elegante, intrattenimento e creatività si uniranno grazie in particolare alle opere di 18 artisti – pittori, scultori e creativi di diversa provenienza – in grado di dare vita ad un ambiente in cui ogni forma d’arte possa dialogare con le altre.

Momento clou della giornata sarà l’esibizione live di GRO (nella foto di Daniel Siim), progetto solista della cantante, polistrumentista e produttrice danese Julie Møller Christensen. Il lavoro dell’artista si caratterizza per l’utilizzo dei sintetizzatori e per un approccio molto personale alla scrittura musicale: delicato, intimista ed intenso allo stesso tempo, come ben palesato nel suo album di debutto “Columna”. I suoi live si caratterizzano per vocalità eteree, energici synth e la creazione di suoni in tempo reale.

DHUNE è un modo nuovo di vivere le domeniche d’inverno in Riviera: dal pranzo alla carta all’aperitivo, una giornata che unisce gusto, musica e atmosfera, trasformando la spiaggia in un salotto contemporaneo affacciato sul mare, un invito a scoprire una Romagna diversa, che continua a vivere e ad accogliere anche fuori stagione, valorizzando la magia delle sue giornate più silenziose e autentiche: tutto questo è diventato possibile grazie al Comune di Misano Adriatico che nell’ambito della stagione 2025/26 sta rendendo possibili iniziative funzionali al marketing territoriale ed alla diversificazione dell’offerta turistica.

Con DHUNE, la domenica cambia ritmo: più lenta, più intima, più vera. Un appuntamento che accende la riviera romagnola anche nei mesi più freddi e che invita a riscoprire tutto il fascino del mare d’inverno, che grazie a DHUNE ha trovato la sua casa.