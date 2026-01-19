AURA Festival 2026: tutte le novità

Grandi novità per l’edizione 2026 di AURA Festival, in programma da venerdì 19 a domenica 21 giugno nella nuova ed ampliata location dell’Airport Park di Sofia, Bulgaria.

L’edizione 2026 di AURA Festival avrà come filo conduttore il tema Temple of EOS, che trasformerà l’Airport Park in un’area con più stage, scenografie ed installazioni, il tutto opportunamente potenziato e con una line-up assolutamente trasversale, che spazierà dalla House alla Techno, grazie alla presenza tra gl altri di Armin van Buuren, Dimitri Vegas, ALOK, Mahmut Orhan, 999999999, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U e BIIA.

Con AURA Festival la Bulgaria rafforza il suo ruolo tra le destinazioni emergenti per quanto concerne i festival musicali e grazie all’adozione dell’euro diventa ancora più accessibile per un pubblico internazionale.

AURA Festival è organizzato da Fest Team, il principale organizzatore e promoter di eventi musicali in Bulgaria; coinvolge ogni anno 200mila fan ed oltre ad AURA Festival organizza le manifestazioni Hills of Rock, SPICE Music Festival, oltre a grandi concerti di artisti internazionali quali Ed Sheeran, Guns N’ Roses, Robbie Williams, Iron Maiden, Nick Cave, HAUSER, Dream Theater, Lenny Kravitz, Sting, Bryan Adams, Tom Jones, Rod Stewart, Five Finger Death Punch, Papa Roach e tanti altri ancora.

