BEONIX 2025 rivela la sua line-up completa

BEONIX, il più importante festival di musica elettronica cipriota, tornerà a Limassol da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025 con una line-up all’insegna della trasversalità, proponendo un lungo week-end all’insegna della trasversalità. Anche quest’anno BEONIX si svolgerà nel complesso dell’ETKO, una struttura accuratamente restaurata, che ospita diverse installazioni e murales alquanto originali e che è pronta ad accogliere BEONIX con i suoi quattro palchi: Main Stage, Hangar Stage, Organic Stage e Garden Stage, tutti e quattro molto ben curati in termini di allestimenti, qualità sonora e design.

Adriatique, Armin van Buuren, Boris Brejcha, Dubfire, Len Faki, Maceo Plex e Roger Sanchez saranno alcuni dei principali protagonisti dell’edizione 2025 di BEONIX, dove si passerà dalla techno alla house, dalla trance ai live elettronici, in modo da rivolgersi sia agli appassionati più accaniti sia ai neofiti più curiosi.

Più di 50 saranno gli artisti in cartellone a BEONIX 2025. Eccoli in ordine alfabetico: Adriatique, Anfisa Letyago, Armin van Buuren, Boris Brejcha, Dubfire, Kevin Saunderson, Len Faki, Maceo Plex, Roger Sanchez, Shimza, ANII b2b Olympe, AS IDE, AVALAN ROCKSTON, AVANT b2b Solique, Avision, Axel Haube b2b Ross Quinn, BADBOX, Carlo Lio, Casey Spillman b2b Seb Zito, David Moreno, Deepesh Sharma b2b Romeo Ji, Henri Bergmann b2b Kadosh, Highjacks, Human Rias, James Zabiela, Jordan Masters b2b Smythy, Julian Prince b2b Kosta Kritikos, Juliet Fox, Just Jam b2b Wodda, Kole Audro, Lehar, LNTX, Markus Klee, Marlie, Octave One (live), Saraga, Spartaque, Tania Vulcano, The Advocate, The Element, Wax Material, Xavi Emparan, Yulia Niko e Zakes Bantwini.

BEONIX cresce di edizione in edizione ed anche quest’anno è pronto a ribadire la sua centralità nel panorama internazionale dei festival con protagonista la musica elettronica, pronta a trasformare Cipro in un autentico punto di riferimento per un pubblico cosmopolita.

Biglietti e ulteriori informazioni sul sito ufficiale di BEONIX.