È uscito venerdì 6 febbraio 2026 su tutte le piattaforme digitali “Toda La Noche”, il nuovo EP di LENny, la prima release della sua neonata label Debed Records.

Tre le versioni di un brano House nel quale si miscelano voci spagnole ed elementi melodici, progressive e balearici: la Radio Edit è perfetta per l’ascolto in radio e con ogni device, l’Extended Mix la soluzione ideale per il dancefloor e la Sunset per accompagnare momenti di relax al sorgere o al calar del sole. L’ideale per iniziare a pensare all’estate 2026.

Classe 1990, romagnolo purosangue, sin da giovanissimo Lenny Lorenzi aka LENny si appassiona alla musica elettronica. I suoi primi dj set e le sue prime produzioni arrivano quando è ancora teenager e a diciassette anni è già in consolle in Titilla, il privè house del Cocoricò di Riccione; l’inizio di un percorso che l’ha portato in brevissimo tempo a suonare al Sankeys di Ibiza, al Macarena di Barcellona, all’Output, al Public Hotel e al Superior Ingredients di New York e al Clevelander di Miami, oltre ovviamente in tutti più importanti club della riviera romagnola. Sempre in Romagna crea nel 2011 le Wave Music Boat, party itinerante che solca l’Adriatico per approdare sia in Catalogna che alle Baleari, con ospiti quali Sam Divine, Michael Cleis, Argy, Supernova e tanti altri ancora. Wave Music Boat diventa protagonista anche alla Molo Street Parade di Rimini, per la quale Lenny Lorenzi riveste il ruolo di direttore artistico.

La sua passione per la house music in tutte le sue declinazioni lo porta ad aprire le etichette discografiche TLK, Talk Musique e Music Boat Records; le sue release ottengono ottimi feedback da dj e producer sia italiani che stranieri (Pirupa e Roger Sanchez su tutti) così come nel 2018 crea il primo volume della compilation Riviera Disco Boys, coinvolgendo i migliori dj romagnoli e destinando i proventi dell’operazione a Centro 21, onlus il cui obbiettivo è quello di promuovere l’integrazione e l’autonomia delle persone con sindrome di Down. Già A&R per la label Ocean Trax Records, per la quale ha firmato il singolo “My House Is Your House” (2019), negli ultimi anni LENny ha prodotto le tracce “Bellariah” per Blaufiled Music, etichetta discografica dei Bookashade, “Running” per Reload Records (Sony Music) e “Minds Alike” (Lekke Records). Venerdì 6 febbraio 2026 è il momento di “Toda La Noche” e della sua nuova label Debed Records.