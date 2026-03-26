Fatboy Slim ospite speciale al Matis Club di Bologna

Sabato 28 marzo 2026: per il terzo anno consecutivo Fatboy Slim torna in console al Matis Club di Bologna, nel week-end che propone l’edizione 2026 del Cosmoprof. Se spesso e volentieri si abusa del termine superstar per definire un dj, nel caso di Fatboy Slim la definizione suona davvero riduttiva: Norman Cook ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ottanta come bassista dei The Housemartins per poi diventare Fatboy Slim nel 1995/96.

Il suo cursus honorum è semplicemente impressionante: quasi 40 anni di carriera, album epici quali ‘You’ve Come A Long Way, Baby’, collaborazioni con Madonna, David Byrne, Iggy Pop, vittorie ai Grammy e ai Brit Awards, set in siti impensabili come la Grande Muraglia Cinese e la Camera dei Comuni (Camera Bassa del Parlamento del Regno Unito), un concerto a Brighton capace nel 2002 di radunare oltre 250mila persone e che gli valse un ulteriore alias artistico, The Brighton Port Authority.

Un concerto replicato nel 2023 e che è diventato un documentario intitolato “Fatboy Slim: Right Here, Right Now” diretto da Jak Hutchcraft. Lo scorso anno Norman Cook ha ricevuto l’MPG Award per il suo Outstanding Contribution alla musica britannica; il suo 2025 si è poi concluso nel migliore dei modi, grazie all’uscita del brano “Satisfaction Skank”, nel quale Fatboy Slim medesimo ha unito le forze con i Rolling Stones.

Il Matis Club è pensato per un pubblico adulto che cerca stile, atmosfera e musica di qualità; la nuova stagione è pronta a confermarne la sua vocazione storica con una programmazione trasversale, con diverse feste a tema ed una serie top dj; il Matis è sempre pronto – come prima, più di prima – a scrivere nuovi capitoli della sua storia, che nelle ultime stagioni ha visto alternarsi in console deejay del calibro di Bob Sinclar, David Morales, Fatboy Slim, Francis Mercier e Seth Troxler.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena – con il suo ristorante Asian Lounge – e dopocena. Al venerdì propone la serata VidaLoca, al sabato alterna diverse one-night come AMA, Clorophilla, Club Splendore, History, Vita, Riviera Boho.

www.matisdinnerclub.com