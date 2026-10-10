Gang of Spirits a Bar Convent Berlin

Gang of Spirits torna per il secondo anno consecutivo a Bar Convent Berlin, in programma da lunedì 12 a mercoledì 14 ottobre 2026 alla Messe Berlin, e sceglie la principale fiera B2B internazionale dedicata al mondo bar e spirits per presentare agli operatori il nuovo corso del proprio brand.

Gang of Spirits sarà presente a Bar Convent Berlin nella Hall 11.2, per la precisione nell’area Young Guns, insieme a due realtà friulane molto diverse tra loro: Bepi Tosolini, storica distilleria fondata nel 1943, e Sabbiadoro Gin, giovane progetto nato a Lignano Sabbiadoro nel 2025.

Quest’anno la partecipazione a BCB da parte di Gang of Spirits assume un significato decisamente importante: Berlino sarà infatti la città dalla quale, nel 2027, prenderà il via il nuovo format internazionale di Gang of Spirits, che sta evolvendo in un brand-evento multi spirits e in una piattaforma capace di mettere in relazione pubblico, brand, bar, bartender e operatori professionali.

Dal pubblico al trade

Il nuovo format di Gang of Spirits nasce dall’idea di mettere in relazione due dimensioni che troppo spesso vengono considerate separatamente: B2C e B2B. Da una parte pubblico, esperienza, contenuti e desiderabilità; dall’altra vendite, dati, relazioni con bar, buyer, distributori e operatori. Il modello Gang of Spirits mette insieme spirits di categorie differenti, produttori, bar e bartender, cocktail, musica, food e cultura, con una componente consumer e una dimensione professionale. I brand portano prodotti, identità e obiettivi commerciali; bar e bartender servizio, creatività e credibilità; Gang of Spirits pubblico, regia, marketing, dati, sistema commerciale ed una visione a 360 gradi.

Accanto al nuovo format internazionale, Gang of Spirits continuerà a lavorare con i brand anche attraverso fiere, bar show, pop-up, guest shift, masterclass e altre attivazioni pensate per costruire relazioni e opportunità commerciali e che quest’anno con le varie edizioni di Gin & Tonic Festival hanno saputo registrare numeri da record.

“Tornare per il secondo anno a Bar Convent Berlin è per noi un passaggio importante: quest’anno lo facciamo portando insieme una realtà storica e riconosciuta come Bepi Tosolini e un progetto giovane come Sabbiadoro Gin, due espressioni diverse ma complementari della qualità e della capacità italiana di innovare nel mondo spirits – parole di Guido Gherardi, CEO di Gang of Spirits – BCB sarà soprattutto l’occasione per iniziare a svelare il nuovo progetto internazionale di Gang of Spirits: un format completamente nuovo, pensato per mettere insieme brand, bar culture, bartender, pubblico ed esperienza in un unico ecosistema. Berlino sarà il punto di partenza di questo nuovo percorso nel 2027 e per noi rappresenta l’inizio di una fase di sviluppo molto più ambiziosa e internazionale”.

Bepi Tosolini: dalla grappa a una casa completa di spirits

Tra i protagonisti dello stand berlinese ci sarà Bepi Tosolini, realtà friulana fondata nel 1943 a Povoletto, in provincia di Udine. Una storia nata dalla grappa e sviluppata nel tempo attraverso una filosofia produttiva rimasta legata all’utilizzo di alcol d’uva al 100%, senza aromi né coloranti aggiunti.

L’azienda, oggi guidata dalla terza generazione della famiglia Tosolini, arriva a Berlino con un portafoglio che va ben oltre la grappa e comprende gin, amari e liquori, ampliando una tradizione distillatoria che continua a mantenere al centro la qualità delle materie prime e la ricerca di nuove espressioni.

Tra le referenze in evidenza, Gin T, Italian dry gin prodotto su una base di distillato d’uva anziché di cereali, con ginepro della costa adriatica e uva Moscato; Amaro Tosolini, basato su una ricetta del 1918 e su quindici erbe alpine e mediterranee; Salizà, amaretto veneziano alle mandorle; Exprè, liquore al caffè espresso pensato anche per la miscelazione; e Grappa Smoked, blend di grappe da uve rosse friulane affinato in barrique francesi affumicate con trucioli di rovere e foglie di tabacco Kentucky.

A Bar Convent Berlino Bepi Tosolini porta quindi una gamma che parte dalla grappa e si estende a gin, amari e liquori, mantenendo un filo conduttore preciso: l’identità della distilleria friulana e una filosofia produttiva costruita nel tempo.

Sabbiadoro Gin: dal pubblico del Gin & Tonic Festival al trade internazionale

Accanto a una realtà con oltre ottant’anni di storia, Gang of Spirits presenta Sabbiadoro Gin, progetto nato a Lignano Sabbiadoro nel 2025 dalla famiglia D’Angelo e prodotto con Liquorificio Italia di Trieste.

Italian dry gin caratterizzato dall’utilizzo dell’acqua di mare di Lignano; Sabbiadoro Gin riunisce botaniche selvatiche della costa, agrumi e pino marittimo in un distillato morbido, sapido e fresco, pensato in particolare per il Gin & Tonic. La bottiglia, con etichetta numerata e astuccio, è firmata dall’artista Monica Candussio e sintetizza nel claim “La marea del gusto” il legame con il territorio.

Il passaggio da Lignano a Berlino racconta anche concretamente il modello sul quale Gang of Spirits sta costruendo il proprio sviluppo internazionale. Nel 2026 Sabbiadoro Gin ha partecipato a diverse tappe del Gin & Tonic Festival, entrando in contatto direttamente con il pubblico e costruendo il proprio posizionamento. A Bar Convent Berlin arriva quindi davanti a bartender, buyer, distributori e operatori internazionali.

Dal consumer al trade: è la stessa logica sulla quale Gang of Spirits sta costruendo il proprio nuovo format e che Sabbiadoro Gin sta interpretando alla perfezione.

Berlino, dal 2026 al 2027

La scelta di Berlino non arriva per caso. Nel corso del 2026 Gang of Spirits ha iniziato a costruire una presenza nella città attraverso eventi, relazioni con locali e operatori e con il debutto internazionale del Gin & Tonic Festival ai Gaswerk Music Days.

Bar Convent Berlin rappresenta il passaggio successivo: incontrare direttamente il trade internazionale, presentare il nuovo corso di Gang of Spirits e iniziare a costruire le relazioni in vista del 2027, quando Berlino sarà il punto di partenza del nuovo format multi spirits.

Date e località definitive saranno comunicati successivamente, mentre la direzione è già definita: un format nel quale spirits, bar culture, musica, food e pubblico consumer dialoghino con le esigenze commerciali dei produttori.

Un percorso costruito sul campo

Il nuovo corso Gang of Spirits potrà contare su un’esperienza maturata in ambiti diversi. Tra i suoi format spicca senza dubbio Gin & Tonic Festival, nato nel 2016 e diventato in dieci anni la più importante manifestazione italiana in materia, un appuntamento verticale senza eguali sul gin, con centinaia di produttori ed oltre 400 etichette coinvolte.

Il festival continuerà a mantenere la propria identità e il proprio focus sul gin, mentre all’interno del futuro format Gang of Spirits potrà eventualmente trovare spazio come area dedicata alla categoria.

Nel 2026 Gang of Spirits ha inoltre affiancato Veronafiere nello sviluppo di Xcellent Spirits, kick off di Vinitaly dedicato al mondo spirits, aggiungendo un’ulteriore esperienza sul fronte B2B e trade.

È da questa combinazione di pubblico, brand, bar culture e relazioni professionali che nasce il nuovo corso di Gang of Spirits. Berlino sarà la prima tappa internazionale nella quale iniziare a raccontare tutto questo e quello che verrà.

Gang of Spirits a Bar Convent Berlin 2026

Messe Berlin – Hall 11.2, Young Guns

Lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 ottobre 2026