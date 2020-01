Luigi Favoloso, il padre parla della scomparsa e replica alle accuse di Nina

Il padre di Luigi Favoloso, Michele Favoloso, è stato ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, nella puntata andata in onda ieri 19 gennaio su Canale 5. Durante la puntata si è parlato ancora una volta della scomparsa dell’ex gieffino e delle pesanti accuse che Nina Moric ha rivolto nei suoi confronti.

Michele Favoloso alla conduttrice ha fatto sapere di aver visto il figlio l’ultima volta a Natale. Quando si sono visti Luigi gli ha detto che lui e Nina Moric avevano litigato definitivamente e che voleva fare un viaggio da solo per rilassarsi. Il padre dell’ex gieffino ha poi continuato dicendo: “Mi è sembrato demoralizzato, sembrava mi volesse dire qualche cosa, dirmi il motivo, però non l’ha fatto. Non so dove sia, ma non mi sono mai preoccupato”. Il signor Michele ha confessato di aver sentito Luigi dopo la telefona a Pomeriggio 5, lo ha chiamato per rassicurarlo.

Il padre di Luigi Favoloso ha commentato poi le gravi accuse che Nina Moric ha rivolto nei confronti dell’ex gieffino. La modella di recente ha accusato l’ex fidanzato di aver picchiato non solo lei ma anche il figlio Carlos. Michele Favoloso ha detto di essere molto deluso da Nina, a detta sua quello che ha detto la Moric non è vero. Ha poi aggiunto: “ Mi aveva detto di voler restare fuori da questa storia e invece ha fatto queste accuse gravissime e infondate“.