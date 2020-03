Coronavirus, Padova: da oggi 70mila mascherine gratis nelle farmacie

Sergio Giordani, Sindaco di Padova, ha annunciato che sono state distribuite tra le farmacie del territorio comunale di Padova dalla Protezione Civile 70mila mascherine. Queste potranno essere ritirate dai cittadini gratuitamente. Tali mascherine sono state donate alla città di Padova dalla città di Guangzhou. Giordani ha spiegato che sono stati prima forniti gli ospedali, le forze dell’ordine, i volontari e le categorie più esposte al rischio di contagio. La restante parte della scorta ricevuta è stata donata alle farmacie per distribuirle ai cittadini.

Gli abitanti della città di Padova potranno recarsi in farmacia e chiedere gratuitamente le mascherine da oggi 24 marzo 2020. Ne potranno però prendere massimo due a testa. Sergio Giordani ci ha tenuto a ringraziare tutti i farmacisti e le farmaciste per aver accettato di svolgere questa importante azione nei confronti dei cittadini. A detta sua loro sono i professionisti più indicati per distribuire le mascherine nelle giuste e igieniche modalità.

Il Sindaco ha ribadito che l’uso della mascherina non sostituisce assolutamente le misure necessarie a evitare e contenere il contagio. Ha ricordato che per nessun motivo si devono creare assembramenti fuori dalle farmacie. Sergio Giordani ha poi concluso dicendo: “Ricordiamo che è vietato spostarsi da Comune a Comune senza motivi molto stringenti e precisi. Motivi che non comprendono il prendere la mascherina a Padova. Trasgredire questa norma rappresenta un reato penale.“