Fernanda Lessa ricorda il figlio morto: “Auguri mio angioletto Joaquim”

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Fernanda Lessa, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Molti anni fa l’ex gieffina ha dovuto affrontare una dolorosa perdita, la morte del figlio Joaquim. Il figlio aveva solamente 7 giorni quando ha subito una delicata operazione a causa di una malattia congenita.

Ad oggi tanto è il dolore che continua a provare per la perdita del figlio, poche ore fa ha però trovato la forza di dedicare un post al Joaquim nel giorno del suo compleanno. Sul suo profilo Instagram ha postato una sua foto con il pancione, nella didascalia dello scatto ha scritto: “Pancione nell’anno 2000. Auguri mio angioletto Joaquim per i suoi 19 anni nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle.” Pochi mesi fa Fernanda Lessa aveva parlato della morte del figlio a Seconda Vita, a Gabriele Parpiglia aveva spiegato che era nato da soli sette giorni quando lo hanno operato, è stato quindici giorni in terapia intensiva ed è morto.

Al noto giornalista Fernanda Lessa aveva poi spiegato che il figlio è morto a causa di una malattia congenita che gli ha trasmesso lei. Il piccolo Joaquim aveva una vena in più al cuore. Dopo la sua morte anche l’ex gieffina è stata operata per lo stesso problema. Tanta è stata la rabbia provata dopo la dolorosa perdita, dopo la morte del figlio odiava tutti e pensava solo a bere. Per molto tempo è stata dipendente dalla droga e dall’alcool. Ad oggi però sta bene, pian piano ha ripreso in mano la sua vita, soprattutto grazie all’aiuto e al sostegno della sua famiglia.