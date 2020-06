Vanessa Incontrada su Claudio Bisio: “Saremo sempre una sola cosa”

Sabato 30 maggio è andata in onda su streaming la prima puntata di Zelig Covid Edition, show condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Tantissimi sono stati i comici italiani a partecipare allo show, tra questi: Angelo Pintus, Paola Cortellesi, il Mago Forest, Ale e Franz e molti altri ancora. Lo show ha lo scopo di raccogliere fondi per far fronte alla crisi subita dai personaggi del mondo dello spettacolo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Dopo la prima puntata Vanessa Incontrada si è detta molto felice ed emozionata. Tramite un post pubblicato su Instagram ha scritto: “Ieri sera è stata una serata che non ci dimenticheremo mai, né io, né Claudio, né tutti i comici che sono stati con noi”. A detta sua si sono ricordati ciò che per tanti anni hanno condiviso, anche la paura e l’emozione di quei momenti caratterizzati dall’improvvisazione. La nota e amata conduttrice pensa che nel corso della prima puntata di Zelig Covid Edition tutti loro hanno scoperto che né il tempo né la distanza ha rotto ciò che da sempre è stata la loro forza, si tratta dell’amore.

Vanessa Incontrada dedica parole speciali a Claudio Bisio

Vanessa Incontrada ci ha tenuto poi a ringraziare tutti i comici che hanno partecipato, tutti coloro che erano dietro le quinte e il pubblico che ha seguito Zelig Covid Edition. La conduttrice ha poi dedicato speciali parole a Claudio Bisio, i due oltre ad essere colleghi sono sempre stati ottimi amici. In più occasioni hanno fatto sapere che sono molto legati e presenti l’uno nella vita dell’altro. La Incontrada parlando dell’amico ha infatti scritto: “Grazie al mio Claudio. Siamo stati e saremo sempre una sola cosa. Ti voglio bene. Un besito a tutti”.