Francesco Monte debutta come cantante: è uscito oggi il suo primo singolo

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Francesco Monte, diventato famoso per aver partecipato in passato al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo Uomini e Donne ha partecipato all’Isola dei famosi e alla terza edizione del Grande Fratello Vip.

Francesco Monte negli anni ha continuato a conquistare tanti successi, soprattutto nel campo della moda. Ha poi stupito tutti nel 2019 con la sua partecipazione a Tale e Quale Show. L’ex tronista di Uomini e Donne ha debuttato nel mondo della musica come cantante, è uscito il suo primo singolo intitolato ‘Siamo già domani’. Stanotte Monte ha diffuso un teaser del suo primo brano tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. In pochissimo tempo ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi. La fidanzata Isabella Deca ha così commentato il post del tarantino: “Detto e fatto, realizza sempre quello che sogni e desideri.”, lui ha risposto con un cuore.

Ai fan non è passato inosservato il commento di Belen Rodriguez, la bellissima showgirl argentina è stata una delle prima persone a lasciare un commento nel post dell’ex cognato. Questo è ciò che ha scritto: “Quanto sono contenta che finalmente lo hai fatto!”, Monte ha risposto con l’emoticon del grazie e con quella del bacio. Non è mai stato un segreto che i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti dopo la fine della storia d’amore tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez. In più occasioni lui ha fatto sapere che dopo la rottura con Chechu è stata proprio Belen una delle persone a stargli più vicino. Intanto, i fan si chiedono se Monte dopo il suo primo singolo pubblicherà anche un album. Al momento, però, lui non ha rivelato ancora nulla in merito alla possibilità di lanciare nuovi brani.