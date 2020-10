Campi Salentina, 36enne lascia la moglie: i due cognati lo aggrediscono

La violenta vicenda si è svolta questa notte a Campi Salentina, comune della provincia di Lecce in Puglia. Un uomo di 36 anni è stato violentemente picchiato dai suoi due cognati. Il motivo? Aveva deciso di separarsi dalla moglie ma la sua decisione non è affatto piaciuta ai fratelli della donna. Ad allarmare le forze dell’ordine in preda alla paura e alla preoccupazione è stata la madre della vittima.

Tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta a Campi Salentina. Agli agenti la madre del 36enne ha raccontato che i cognati del figlio hanno fatto irruzione in casa loro sfondando la porta e hanno iniziato a picchiarlo con violenza. I due uomini, di 30 e 28 anni, hanno anche colpito il cognato con diverse martellate in testa.

Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118, dopo aver ricevuto i primi soccorsi il 36enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Vito Fazzi’ per ricevere le cure necessarie in seguito alla violenta aggressione subita. L’uomo era ricoverato in prognosi riservata, poche ore dopo è stato trasportato all’ospedale ‘Acquaviva delle Fonti’ dove è stato sottoposto ad un intervento. I due cognati della vittima sono stati arrestati dai carabinieri con la grave accusa di tentato omicidio.