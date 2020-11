Bancali, colpisce il compagno con un soprammobile: 52enne in ospedale

La violenta vicenda si è svolta nel pomeriggio di domenica 8 novembre a Bancali, una nota frazione di Sassari. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche una donna ha colpito il compagno con una mela di cristallo molto pesante. La vittima è Giuseppe Piras, un uomo di 52 anni.

Sul luogo dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Bancali, tempestivo è stato l’intervento dell’ambulanza. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia i sanitari del 118 hanno trovato il 52enne privo di sensi, era in una pozza di sangue. La compagna della vittima era visibilmente sconvolta. L’uomo continuava a perdere sangue, ha anche avuto un arresto respiratorio, dopo averlo rianimato i soccorritori lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia per i dovuti rilievi del caso, in poco tempo è stata scoperta l’esatta dinamica della violenta vicenda. La donna ha infatti subito ammesso che mentre litigava con il compagno è andata su tutte le furie e lo ha colpito. Per colpire Piras ha usato un soprammobile molto pesante, una mela di cristallo, dopo la violenta botta l’uomo è caduto sul pavimento ed è svenuto. L’uomo è stato ricoverato in ospedale per ricevere le cure necessarie, non sembra essere però in pericolo di vita.