Federica Masolin è uno dei volti più apprezzati del mondo del giornalismo sportivo. Brava, professionale e bellissima, gli appassionati di Formula 1 non possono più fare a meno di lei. Attualmente è in prima linea come presentatrice per Sky Sport delle corse automobilistiche di Formula 1, ma nella sua brillante carriera si è occupata anche di calcio, pallavolo e Olimpiadi. Approdata a Sky poco più che ventenne, nel 2017 è stata eletta telegiornalista dell’anno. Ma in pochi conoscono i dettagli della sua vita privata.

Federica Masolin, biografia

Federica Masolin nasce il 5 maggio 1985 a Milano (35 anni). I genitori sono Flavio e Franca, di origini friulane. Federica ha una sorella più piccola, lei stessa racconta che da bambina ne era molto gelosa. Il padre, per evitare litigi tra le figlie, portava Federica a vedere partite di tennis e corse automobilistiche. É così che Federica si è innamorata dello sport, una passione che non l’ha mai abbandonata.

Si laurea in Letteratura Moderna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Prima ancora di ottenere il diploma di laurea, Federica Masolin lavora per alcuni giornali locali. La svolta arriva quando è poco più che ventenne e ottiene uno stage da Sky Sport. Rimarrà nell’emittente per tutti gli anni a seguire, passando dalla pallavolo, al calcio, alle Olimpiadi, fino ad approdare al mondo della Formula 1.

Vita privata

In diverse interviste Federica dichiara di essere legatissima alla sorella Laura, con la quale appare in diverse foto su Instagram. Per quanto riguarda la vita sentimentale della Masolin, si sa molto poco. Secondo alcune voci avrebbe avuto una relazione con il cantante Cesare Cremonini, il quale ha anche postato una foto in cui i due si abbracciano intensamente. Altri rumors la vedrebbero fidanzata con il collega di Sky Peppe di Stefano. Federica, dal canto suo, non ha mai confermato queste insinuazioni.

