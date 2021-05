Lady Gaga, confessione shock: “Violentata e lasciata incinta in un angolo”

Lady Gaga ha raccontato per la prima volta un episodio scioccante della sua vita che l’ha segnata quando aveva 19 anni. La nota ed amatissima popstar in un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey a The Me You Can’t See ha rivelato di essere stata stuprata, le conseguenze dopo quel drammatico episodio sono state orribili e molto dolorose. Negli anni per guarire è stata sottoposta a terapia mentale e fisica.

La cantante e attrice ha raccontato che all’età di 19 anni stava muovendo i suoi primi passi nel settore quando un produttore le disse di togliersi i vestiti. Lei si rifiutò di assecondare quella richiesta e andò via, il produttore minacciò di dare fuoco a tutta la sua musica. Lady Gaga in merito alla violenza sessuale subita ha poi detto: “Mi ha violentata mi ha lasciata incinta in un angolo, fuori da casa dei miei genitori perché non stavo bene e continuavo a vomitare. Perché avevo subito un abuso.” Ha poi continuato dicendo di essere stata chiusa per mesi in uno studio. Per circa due anni è stata vittima di una crisi psicologica.

Lady Gaga confessa di essere stata stuprata, a causa del dolore iniziò a farsi del male

Per mesi Lady Gaga ha provato un immenso dolore, poi ha raccontato di essere diventata insensibile. Capì che era lo stesso dolore che aveva provato quando quella persona l’aveva violentata. La cantante ha poi raccontato che durante gli anni della crisi psicologica le hanno fatto moltissime risonanze magnetiche ma non trovavano nulla. A detta sua però il corpo ricorda tutto.

La famosa cantante ha dovuto fare i conti anche con l’autolesionismo, si tagliava e a volte si sbatteva anche contro il muro. Quando provava dolore ha fatto a se stessa delle cose orribili, ma a parer suo questo non aiuta in nessun modo. Pensa che farsi del male peggiora solo le cose, Lady Gaga ha infatti concluso dicendo che fa in modo che ‘lo stato nevrotico in cui ci si trova venga prolungato’.

