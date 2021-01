Francesca Cipriani, rivelazione choc: “Sequestrata e violentata a 18 anni”

Si torna a parlare di Francesca Cipriani, l’esuberante showgirl in passato ha fatto parlare non poco di sé per i numerosi interventi di chirurgia estetica al seno. Sui social e in televisione ha sempre mostrato una personalità frizzante, forse a volte un po’ troppo ingenua, in passato però ha sofferto molto a causa di ciò che le è accaduto.

In un’intervista rilasciata a Libero la nota showgirl si è lasciata sfuggire una scioccante rivelazione sul suo passato. Di cosa si tratta? Quando aveva diciotto anni ha subito una violenza sessuale. Francesca Cipriani ha raccontato che il drammatico episodio è avvenuto in una boutique in Abruzzo, a Sulmona. Era stata assunta come commessa, quello fu il suo primo lavoro. Dopo un po’ di tempo che lavorava lì, il proprietario l’ha sequestrata e chiusa con la forza. L’uomo la stava violentando, si è però fermato quando ha visto che è svenuta. Il suo datore di lavoro si è preoccupato, dopo averle misurato il polso si è fermato. La Cirpiani ci ha tenuto a far sapere che l’uomo è stato denunciato.

Francesca Cipriani, il dolore per la violenza subita non si dimentica

Sono passati molti anni da quel giorno, ma per Francesca Cirpiani è una ferita che fa ancora male, non dimenticherà mai quel drammatico momento. Lei stessa ha detto: “Le cicatrici non si rimarginano. Mi hanno aiutata i miei genitori, mi sono data forza da sola“. Nemmeno la sua infanzia è stata semplice, a scuola la prendevano in giro perché era in carne e perché aveva una malformazione al seno. La Cirpiani ha raccontato che aveva la sindrome di Polland, per questo all’età di 12 anni si è sottoposta al suo primo intervento al seno, una ricostruzione. Negli anni la showgirl si è sottoposta diverse volti a interventi chirurgici per aumentare il suo seno, adesso però è felice e non ha intenzione di ritoccarlo ancora.