Film Horror da vedere: i 5 film più spaventosi di sempre

I film horror sono capaci di generare delle emozioni fortissime. Più della più straziante delle tragedie, più della più esilarante delle commedie. I film horror generano paura. Come? Grazie a un mix letale di elementi. Innanzitutto, fanno spesso leva sulle nostre paure più recondite, quelle che accomunano tutti, ma di cui non si parla tanto, perché a volte irrazionali, magari portate dentro fin da bambini. In secondo luogo, grazie alle tecniche di regia, capaci di darci una prospettiva della storia, di farci empatizzare con i personaggi e di rendere ombrosa la realtà. In ultimo, perché nel nostro cervello l’amigdala si attiva di fronte ai segnali di pericolo, scatenando in noi la reazione più forte per poter reagire.

Film horror: 5 titoli imperdibili

ORPHAN

Orphan è un film del 2009, con la regia di Jaume Collet-Serra. Racconta la storia di una coppia in crisi che perde un figlio. Il dolore è grande, dopo un iniziale periodo di perdizione, i due decidono di adottare un figlio. Accolgono così Esther, una bimba russa di 9 anni. Poco dopo l’arrivo della bambina, però, iniziano a verificarsi episodi piuttosto inquietanti…

Il film è ispirato alla storia della criminale Barbora Skrlova e vi metterà davvero i brividi. SHINING

Un film che non richiede introduzioni, un vero cult. Pellicola del 1980 diretta da Stanley Kubrik e tratta dal romanzo di Stephen King, è un capolavoro senza eguali. La storia raccontata è quella di Jack Torrance, un ex insegnante in cerca di ispirazione per scrivere un libro. La vicenda si svolge all’interno dell’Overlook Hotel, in cui Jack si trasferisce con moglie e figlio per fare da guardiano durante la deserta stagione invernale. Dopo poco tempo, però, iniziano Jack inizia a diventare irascibile e il piccolo figlio ad avere delle strane visioni…

THE CONJURING

The Conjuring è una saga comprendente 3 film, oltre a diversi spin-off. La storia ruota attorno ai personaggi (reali) Ed e Lorraine Warren, demonologi e studiosi del paranormale che cercano di aiutare persone e famiglie che riportano episodi di possessioni e di presenze maligne. Preparatevi a urlare, questa serie non vi concederà un attimo di pace.

THE BOY

The boy è un altro film horror che vi lascerà con il fiato sospeso. Racconta la storia di Greta Evans, una giovane che accetta di lavorare come bambinaia per una ricca famiglia inglese che vive in una immensa villa nelle campagne. Al suo arrivo nell’antica dimora, Greta scopre che il figlio dell’anziana coppia a cui deve badare, in realtà è un grosso bambolotto. La ragazza dovrà attenersi alle rigide regole imposte dalla famiglia, ma non appena le disattenderà, si renderà conto di aver commesso un grosso errore.

THE VISIT, l’ultimo film horror di questa lista

Una semplice visita ai nonni si trasforma in un incubo. Rebecca e Tyler non hanno mai conosciuto i nonni, perché la mamma ha interrotto i rapporti con loro quando era giovane. Loro però sono riusciti a rintracciarla e, ora, vogliono conoscere i nipotini. Li invitano così nella loro casa per una settimana, ma niente è come sembra…

