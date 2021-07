Raffaella Carrà, il tumore ai polmoni tenuto nascosto e le rinunce in tv

Gli ultimi mesi di vita di Raffaella Carrà sono stati lontani dalla televisione: la signora della tv, infatti, aveva scoperto di avere un tumore ai polmoni, malattia che l’ha portata via a soli 78 anni. Nessuno sapeva delle sue condizioni, o almeno questa era la sua volontà. A confermarlo è stato il suo ex compagno Sergio Japino, che ha dato anche la triste notizia.

Le rinunce in tv di Raffaella Carrà dopo il tumore ai polmoni

La scomparsa della Carrà, infatti, ha lasciato tutti di sorpresa. La donna, ormai sempre più lontana dal mondo dello spettacolo, stava lottando da diversi mesi con una malattia. La stessa che, all’età di 63 anni, aveva portato via anche la madre, Iris dell’Utri. La sua decisione di comunicarlo solo alle persone più care era legata al suo ricordo. Non voleva che il suo pubblico si facesse un’immagine diversa da quella a cui erano abituati. Così, quando le era stato proposto di partecipare alla trasmissione Il Cantante Mascherato, la signora della tv non aveva risposto. Molto probabilmente, la sua è stata una scelta dettata anche dalle sue condizioni di salute che, negli ultimi mesi, peggioravano sempre di più. Anche per questo motivo, l’ultimo gesto della Carrà è stato quello di donare una delle sue proprietà, una palestra, alla Confraternita di Misericordia. Un atto di generosità che il direttore della Confraternita ha reso noto pochi giorni fa.

Le sue ultime apparizioni in tv

Volto amato dagli italiani e non solo, la signora della tv in passato aveva preso parte al programma The Voice come uno dei coach. Una delle sue ultime apparizioni risale proprio alla fine del 2020 dove la Carrà è stata scelta per un cameo all’interno del film spagnolo, Ballo Ballo. Da lì la decisione di allontanarsi da quel mondo che l’aveva accolta per tutta la sua vita, fino a spegnersi definitivamente lo scorso 5 luglio.

