Temptation Island, Resort Relais Is Morus in fiamme: l’incendio è doloso

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 luglio 2017 è scoppiato un incendio nel Resort Relais Is Morus, noto soprattutto per essere il villaggio del programma Mediaset Temptation Island. In seguito ai dovuti rilievi del caso è emerso che si tratta di un incendio doloso. Per ragioni sconosciuti alcuni ignoti hanno infatti gettato liquido infiammabile nell’area della terrazza e degli uffici del titolare dell’albergo, dopodiché hanno appiccato l’incendio.

I fatti si sono svolti intorno alle quattro del mattino, in seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco sul luogo della vicenda per spegnere l’incendio. Si sono bruciate anche la zona del benessere e quella grill del ristorante. Nel Resort Relais Is Morus sono intervenuti anche i carabinieri per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Nella struttura erano presenti circa sessanta persone, non appena è scoppiato l’incendio queste sono evacuate per mettersi in salvo. Le forze dell’ordine indagano per cercare di risalire all’identità dei criminali che hanno appiccato l’incendio.

Un episodio simile era avvenuto lo scorso anno ad agosto, sempre all’Is Morus Relais. Erano stati anche in quel caso alcuni ignoti ad appiccare l’incendio. In quella occasione i criminali lasciarono una lettera minatoria destinata al titolare del villaggio.

LEGGI ANCHE -> Firenze, 22enne muore per overdose: indagata la madre