Stefania Orlando nella bufera, ha negato il saluto ad una fan: parla lei

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Stefania Orlando, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La nota conduttrice si è resa protagonista di una bufera social, il motivo? Su Twitter una sua fan ha raccontato di essere rimasta delusa dal suo comportamento quando ha provato a mettersi in contatto con lei.

La fan non appena ha scoperto che l’ex gieffina era in vacanza in Puglia le ha scritto un messaggio con la speranza di incontrarla. La risposta che ha ottenuto non è stata però quella che sperava. Stefania Orlando infatti le ha risposto con un bacio, negandole quindi un saluto. L’utente ci ha tenuto a far sapere di averla seguita e sostenuta sin dall’inizio della sua partecipazione al reality, per questo avrebbe avuto il piacere di incontrarla visto che si trovavano nello stesso posto, ma è rimasta delusa.

Il messaggio ha scatenato una polemica sui social, l’ex gieffina ha quindi replicato per mettere fine alla bufera. Questa la risposta della conduttrice su Twitter: “Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per stron*a quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata!”

Fan delusa da Stefania Orlando, interviene anche il marito dell’ex gieffina

Anche il marito di Stefania Orlando ha commentato ciò che è accaduto. Simone Gianlorenzi ha fatto sapere di essere dispiaciuto per l’inconveniente. Ci ha tenuto però a precisare che erano in vacanza e se fosse venuta a Roma come hanno fatto molte altre fan non avrebbero negato nulla a nessuno. Il marito dell’ex gieffina pensa inoltre che non debbano giustificarsi sul perché lei abbia preferito ‘negare’ il saluto in un momento di vacanza e relax.

