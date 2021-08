Anzio, 22enne aggredito sul lungomare: “Mi hanno picchiato perché gay”

Paura durante la notte di Ferragosto per una coppia che stava passeggiando serenamente sul lungomare di Anzio, comune della città di Roma. Un ragazzo di 22 anni è stato improvvisamente picchiato perché era insieme al suo fidanzato, l’aggressore omofobo si è scagliato contro di loro solo perché omosessuali. Il ragazzo, senza che tra i due fosse successo nulla, si è avvicinato al 22enne e gli ha sferrato un violento pugno sul volto.

In seguito all’aggressione avvenuta la notte di Ferragosto ad Anzio, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della violenta vicenda. Agli agenti il 22enne ha raccontato: “Mi hanno picchiato perchè gay.” Sull’omofoba aggressione stanno indagando gli agenti del Commissariato del Comune Neroiano. Questi in poco tempo sono riusciti ad identificare l’aggressore, si tratta di un ragazzo di 23 anni romano. A quest’ultimo non è piaciuto vedere la coppia gay felice e innamorata sul lungomare, per questo ha deciso di picchiare uno dei due.

Aggressione omofoba sul lungomare di Anzio, l’ArciGay Roma esprime solidarietà alla coppia gay

Dopo l’accaduto l’ArciGay Roma ci ha tenuto a manifestare la propria solidarietà alla coppia che ha subito l’aggressione omofoba. Tramite un post pubblicato su Facebook hanno pubblicato il seguente messaggio: “Alcune persone sono gay. Anche ad Anzio. Fattene una ragione!”. Il 22enne dopo essere stato aggredito nei giorni scorsi ad Anzio è stato medicato sul posto dal personale medico del 118. Subito dopo l’aggressione non aveva sporto denuncia contro il 23enne, non è noto se poi lo abbia fatto.

