Angharad Wood: chi è la manager ed ex compagna di Riccardo Scamarcio

In questi giorni Angharad Wood è nuovamente finita sulla bocca di tutti. A nulla sono valsi i tentativi della manager di successo di tenere lontana dai riflettori la propria vita privata. D’altronde, si tratta di un compito piuttosto arduo quando il tuo compagno è uno dei volti più amati del cinema di una nazione. Parliamo proprio di lui: Riccardo Scamarcio, l’attore che ha fatto innamorare tutt* già dagli esordi con Tre metri sopra al cielo e che oggi mette in scena ruoli e personaggi con una maestria rara. Il gossip che lo riguarda, in questi giorni, ha a che fare con un triangolo amoroso che vedrebbe coinvolti Scamarcio, la compagna (e madre della piccola Emiliy) e la collega Benedetta Porcaroli.

Angharad Wood: chi è e cos’è successo con Scamarcio

Angharad Wood, come anticipato, è una manager di grande successo. Fondatrice dell’agenzia Travistock Wood, gestisce moltissimi attori di fama internazionale. Nata a Wood, in Inghilterra, nel 1974, nel 2020 si è legata all’attore Riccardo Scamarcio. Lui usciva dalla lunghissima relazione con Valeria Golino, con la quale è stato per ben 12 anni. La coppia Wood-Scamarcio è sembrata subito legatissima. Dopo poco hanno messo al mondo una figlia, Emiliy. Primogenita per l’attore nostrano, secondogenita per la manager inglese. La prima figlia di Wood sarebbe nata da una relazione precedente, ma su di lei non si hanno informazioni.

Lo scoop che vede coinvolti Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è nato in occasione del Festival del Cinema di Venezia. La notizia è trapelata da Dagospia, secondo cui Scamarcio non si sarebbe presentato al lido per non dare adito al gossip di oscurare la collega Benedetta Porcaroli, 18 anni più giovane. L’attrice, dal canto suo, ha stupito tutti presentandosi senza il compagno regista Michele Alhaiquee.

Secondo le riviste di gossip, i due si sarebbero conosciuti sul set dell’ultimo film “La scuola Cattolica“, che tratta gli eventi del massacro del Circeo.

