X Factor 2021: Ludovico Tersigni conduce tra le lodi la prima puntata

Ludovico Tersigni, 26enne attore romano, inaugura l’edizione di X Factor 2021 e non sbaglia un colpo.

La missione, targata Sky, non è delle più semplici, raccogliendo il testimone di Alessandro Cattelan che ha annunciato il ritiro un anno fa.

Il successo del conduttore, che lo ha fatto conoscere al pubblico, arriva da SKAM Italia, una serie prodotta da Cross Productions, nella quale interpreta Giovanni Garau.

Riconfermata, invece, la giuria di X Factor Italia: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che danno il via alle selezioni di un’edizione inedita.

Ludovico Tersigni fin dall’inizio è entrato nel vivo dello show raccontando le novità prevista da questa nuova edizione.

“Sarà la prima al mondo a dire addio alla storica divisione per categorie di genere, età e formazione musicale”, ha detto l’attore.

X Factor 2021: chi è Ludovico Tersigni

Ludovico Tersigni ha 26 anni ed è un attore romano.

La sua carriera nel mondo del cinema e della recitazione inizia fin da bambino, quando ebbe inizio la sua passione per il teatro.

L’esordio nel 2014 nel ruolo di Ludovico nel film di “Arance e Martello“, presentato durante la 71/ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

A seguire, nel 2016, un altro ruolo nel cinema, nel cast di “L’estate addosso”, film scritto e diretto da Gabriele Muccino e, nel 2017, è il protagonista di “Slam – Tutto per una ragazza“, per il quale ha ricevuto il Premio Biraghi, assegnato a giovani rivelazioni del cinema italiano.

La consacrazione al grande pubblico arriva nel 2018 con “SKAM Italia”, la serie ambientata a Roma dall’adattamento dell’omonima serie norvegese e nel 2020 con la serie di Netflix “Summertime“.

Le parole dei vertici dello show

Antonella d’Errico, Executive Vice Presidente Sky Italia, evidenzia: “Nella scelta del nuovo conduttore di X Factor, abbiamo deciso di lasciarci guidare da due capisaldi della storia di Sky: la ricerca del talento e il desiderio costante di metterci alla prova”.

“Con Ludovico siamo convinti di aver trovato un nuovo punto d’incontro tra questi due elementi“.

“Avrà il compito difficilissimo di sostituire Alessandro Cattelan, che per dieci anni è stato volto e identità del programma. Di lui mi hanno colpito tante cose, ma più di tutte la curiosità e la motivazione. X Factor ha bisogno del suo entusiasmo, della sua passione, della sua energia e della sua voglia di rischiare.

Sono sicuro che sarà una scossa salutare per il pubblico, ma anche per noi che facciamo il programma. E siamo felicissimi che abbia accettato questa sfida”. Queste le parole di Gabriele Immirzi, Ceo di Fremantle.