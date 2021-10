Calabria: 4 morti a Paola per esalazioni tossiche durante la vendemmia

A Paola, in Calabria nel Cosentino, nella giornata di sabato 2 ottobre sono morte 4 persone a causa a causa delle esalazioni emanate da una vasca contenente mosto d’uva.

Una quinta persona presente, una donna, è stata portata in ospedale in gravi condizioni ma giudicata fuori pericolo.

L’incidente è avvenuto in contrada Carusi, mentre le persone erano intente a vendemmiare.

I carabinieri hanno riferito che una delle quattro vittime, Valerio Scofano, si trovava agli arresti domiciliari per il reato di stalking.

Le vittime sono Santino e Massimo Carnevale, padre e figlio di 70 e 40anni, due fratelli Valerio e Giacomo Scofano, di 50 e 70 anni.

Calabria: la dinamica dell’incidente

In base alla ricostruzione degli inquirenti, un componente di una delle famiglie si sarebbe sentito male dopo aver inalato alcuni gas.

Nell’immediato gli altri hanno provato a soccorrerlo per poi iniziare ad accusare lo stesso malore nei minuti seguenti.

I Vigili del Fuoco, nel momento dell’arrivo sul posto della tragedia, hanno trovato i corpi.

Le persone decedute, 4 uomini e una donna priva di sensi, si trovavano all’interno di un magazzino privato adibito a locale per la produzione del vino.

I corpi delle vittime erano all’interno della vasca di fermentazione dell’uva macinata mentre la donna in prossimità della vasca di raccolta del mosto.

Il Procuratore della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni, ha detto: “Il locale in cui le quattro vittime stavano preparando il vino non era sufficientemente arieggiato“.

Sul posto si é recato anche il sostituto procuratore Antonio Lepre.

Il dolore della comunità

Al momento resta da chiarire l’origine della tragedia.

L’ipotesi è che il capannone non fosse adeguatamente arieggiato.

Al lavoro ci sono anche i tecnici del Nbrc, Nucleo batteriologico chimico radiologico.

Tanti gli amici e i conoscenti delle vittime che, sconvolti e sotto choc, si sono ritrovati davanti all’abitazione della famiglia Scofano.

Il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, ha espresso “il dolore della comunità e grande vicinanza ai familiari delle vittime“.