Piero Barone: chi è il tenore del gruppo italiano “Il Volo”

Piero Barone, classe 1993, è uno dei tre componenti del gruppo italiano “Il Volo“. Insieme ai colleghi Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ha raggiunto il successo mondiale grazie al programma Ti lascio una canzone, con la conduzione di Antonella Clerici. In seguito al programma, infatti, il gruppo ha firmato con la major statunitense Geffen, prima realtà italiana ad arrivare a un traguardo simile. Nel 2015 il trio, comprendente Piero Barone, vince il Festival di Sanremo. Ma l’Italia è ormai solo una delle piazze che accolgono con entusiasmo Il Volo: un successo altrettanto importante viene raggiunto negli Stati Uniti, in Russia e Canada, per citare alcuni Paesi.

Piero Barone: biografia e vita privata

Piero Barone nasce il 24 giugno 1993 a Naro, in provincia di Agrigento. Qui cresce insieme ai genitori Eleonora e Gaetano e ai due fratelli Francesco e Mariagrazia. Il più grande sostenitore e promotore del successo di Piero è, però, suo nonno Pietro. È lui, infatti, a notare le grandi potenzialità del nipote e a pagargli le lezioni di canto.

Piero nel 2009, ormai 16enne, partecipa al programma Ti lascio una Canzone, in cui conosce i futuri colleghi Gianluca e Ignazio. Da allora, il trio non si è più sciolto: un successo planetario che non accenna a fermarsi.

Per quanto riguarda la vita privata di Piero, poco traspare dal suo profilo Instagram, in cui i post riguardano principalmente la carriera e i successi lavorativi.

Ciò che è noto è che in passato il cantante ha avuto un’importante relazione con Valentina Allegri, la figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri. Terminata la storia per via, pare, dei troppi impegni lavorativi di lui, alcuni rumors hanno riportato un altro flirt legato al mondo dello spettacolo. In questo caso l’altra metà della coppia sarebbe stata Veronica Ruggieri, inviata de Le Iene. Quel che è certo è che tra i due non si è trattato di una relazione duratura: oggi lei è fidanzata con il collega Nicolò De Devitiis.

