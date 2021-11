Milano Games Week e Cartoomics in un unico grande evento

Un ritorno in grande stile dopo i due anni di stop della Milano Games Week, che in quest’occasione si è unita in un unico grande evento con Cartoomics. Il più grande evento italiano dedicato ai videogiochi, fumetti ed editoria ha chiamato a sé oltre 70.000 visitatori da tutta la penisola. Inevitabile, perché alla Milano Games Week quest’anno sono fioccati ospiti d’onore: Lazza, Massimo Pericolo, Sio, Pow3r, per citarne alcuni.

Tre giorni di fuoco, dal 12 al 14 novembre, ospitati nella tradizionale location Rho Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators. Un evento pensato per coinvolgere a 360° gli appassionati del settore.

Estremamente interessante la Gaming Zone di Gamestop con oltre 300 postazioni da cui provare tutte le ultime novità sul mercato.

Tanti, tantissimi stand colorati e popolati da numerosi ospiti, dall’area dedicata all’esport a quella dei cosplayers. Come spesso accade, il gaming competitivo è stato protagonista assoluto della fiera, che quest’anno ha visto alcuni dei tornei più apprezzati dagli italiani: dal PG Nationals di Rainbow Six Siege, alla Gillette Bomber Cup Edizione Bomber e King dedicata a Fortnite, ma anche l’Italian Rocket Championship di Rocket League.

Insomma, anche quest’anno un grandissimo successo: lo dimostra l’affluenza, con più di 70.000 visitatori. Gli appassionati che non hanno potuto presenziare hanno avuto la possibilità di seguire la diretta streaming su Youtube, che ha registrato circa trenta ore di fiera. Chi se lo fosse perso dovrà aspettare il prossimo anno: la prossima edizione della Milano Games Week si terrà il 25, 26 e 27 Novembre 2022.

Quella appena conclusa è stata un’edizione difficile da organizzare, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e le norme anti Covid che aggiungono complessità agli eventi. Fiera Milano, però, non era certo impreparata: negli ultimi mesi ha ospitato diversi fiere attivando efficacemente i protocolli di sicurezza.

Leggi anche: Peter Pan Club: #HowLongIsForever e Matis Bologna: Home Sweet Club