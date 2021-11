Albano parla della figlia scomparsa: “Si è buttata nel fiume…”

In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera Albano è tornato a parlare della figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel nulla il 6 gennaio 1994 a New Orleans. Il corpo della ragazza non è mai stato ritrovato, la madre è sempre stata convinta che l’abbiano drogata e portata da qualche porte, dove potrebbe essere ancora oggi. Il noto cantante non la pensa però come l’ex moglie Romina Power, lui è convinto che la figlia sia morta.

Tra le varie cose Albano Carrisi ha detto: “Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, ‘io appartengo all’acqua’. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume.” La figlia si era recata sugli homeless in Belize per scrivere un libro, a detta sua nell’ultimo anno era molto cambiata. In passato si è pensato a lungo che la scomparsa della figlia fosse la causa della rottura tra il cantante di Cellino e Romina, lui ci ha tenuto però a precisare che il loro matrimonio era già al capolinea. A detta sua l’amore della Power ha iniziato a spegnersi nel 1990, anni prima che Ylenia scomparisse, si era stancata non solo delle tournée ma anche della sua voce. Gli diceva che sul palco le spaccava i timpani, ha poi aggiunto che in quel periodo ha avuto un cambio di personalità.

Albano Carrisi ha anche raccontato che lui e Romina Power si lasciarono male, tantissimi sono stati i soldi che ha dovuto spendere per gli avvocati, qualcuno lo ha addirittura pagato a rate. A causa della fine turbolenta della loro relazione il cantante attraversò per anni momenti molto difficili. Dopo moltissimi anni i due si sono riavvicinati dal punto di vista professionale, poi anche da quello personale. Ad oggi i due sono in ottimi rapporti.