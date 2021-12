Negli ultimi anni insieme ai Maneskin la bassista Victoria De Angelis sta conquistando un incredibile successo. Non tutti conoscono però la sua storia, la giovane ragazza in passato ha infatti dovuto fare i conti con un immenso dolore, la morte della madre. In un’intervista concessa al magazine Di Più la nonna, Elin Uhrbrand, ha raccontato il suo dramma.

La donna ha rivelato che la madre della talentuosa bassista è morta dopo una lunga malattia, Victoria De Angelis le è stata accanto fino al suo ultimo respiro. La Uhrbrand ha fatto sapere che sua nipote ha molto sofferto in passato, tra le varie cose ha detto: “Ha visto morire la sua mamma. Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine.”

Jannet, la madre di Victoria De Angelis, è morta da qualche anno, ancor prima che lei diventasse famosa con la sua band. La nonna della bassista ha detto di essere molto dispiaciuta che sua figlia non abbia potuto vedere quanto successo sta conquistando la nipote in tutto il mondo con i Maneskin. Ha poi fatto sapere che lei e la nipote trascorreranno il Natale insieme in Danimarca, subito dopo lei partirà per un lungo tour.

LEGGI ANCHE -> Prato: 72enne uccide la moglie anziana con un fucile, poi si toglie la vita