Achille Lauro ha deciso di mettere la sua arte e la sua stravaganza al servizio della beneficenza. Durante uno spettacolo andato in scena il 07 dicembre ha raccolto infatti 100mila dollari da donare al reparto di cardiochiruriga pediatrica dell’ospedale San Donato di Milano. Lo show – nel pieno stile del cantautore – ha messo in mostra i battiti del suo cuore e le sensazioni scaturite dall’intepretare i propri brani storici. I dati sono stati “catturati” da sensori e strumentazioni high-tech applicati sul corpo di Lauro ed inseriti all’interno di un quadro digitale messo all’asta sulla piattaforma Crypto.com. Il cantante ha consegnato persolamente la cifra al reparto, cogliendo l’occasione per salutare i 22 bambini ricoverati, ai quali ha regalato momenti di gioco e foto-ricordo. La cifra verrà utilizzata per acquistare un ecocardio-color-doppler tridimensionale.

“Grazie al Policlinico San Donato ho potuto rivivere la magia del Natale attraverso lo sguardo dei bambini del reparto di cardiochirurgia infantile. Un Natale la cui essenza è racchiusa nella speranza. Abbiamo trascorso insieme qualche momento di spensieratezza, giocando, cantando. Spero di aver raggiunto i loro cuori ed essere riuscito a donare loro un momento di serenità e felicità quanto loro hanno fatto con me. Ringrazio l’ospedale e tutti i professionisti che ci lavorano per la bella opportunità” – ha commentato poi il cantante. I piccoli pazienti ricoverati provengono non solo dall’Italia ma anche dal Camerun, dalla Tunisia, dall’Egitto, dalla Romania, dalla Serbia e dall’Algeria

Un regalo importante per uno degli ospedali maggiormente specializzati nel trattamento di pazienti affetti da cardiopatie congenite. Dal San Donato, infatti, passano ogni anno circa 1000 pazienti di ogni età, per affrontare interventi chirurigici o procedure di cardiologia interventistica.

Fonte: La Repubblica Milano