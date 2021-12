Giulia Rigon trovata morta nel camper: rilasciato il compagno

I fatti risalgono alla serata di domenica 19 dicembre 2021 in un’area di sosta a Bassano del Grappa dove una 31enne, Giulia Rigon, è stata trovata senza vita all’interno del camper in cui conviveva con il compagno. È stato proprio lui ad allarmare le forze dell’ordine e i soccorsi dicendo che la donna era morta in seguito ad una caduta accidentale.

Il compagno della giovane vittima, il 28enne brasiliano Henrique Cappelleri, è stato sottoposto ieri ad un lungo interrogatorio. Sin dall’inizio la sua versione ha insospettito gli inquirenti che pensano ad un femminicidio. Più volte lui ha ribadito di essere innocente, ci sono però molti elementi che fanno pensare che non sia così. Quando è stata trovata la donna aveva un’evidente ferita sulla fronte, ciò lascia pensare che sia stata colpita con forza. Il 28enne ha ammesso che i due avevano litigato, a detta sua però c’è stata solo un’aggressione verbale e non fisica.

Stando ad un primo esame del medico legale il decesso della ragazza sarebbe avvenuto parecchie ore prima rispetto a quando il compagno ha lanciato l’allarme, sarebbe forse morte addirittura la sera prima. Un altro dettaglio che lascia pensare che il 28enne non stia dicendo tutta la verità in merito a come si sia svolta la vicenda che ha portato alla morte di Giulia Rigon. Si attendono però i risultati dell’esame autoptico per poter far luce sulla drammatica vicenda e scoprire l’esatta causa del decesso della 31enne. Intanto, in attesa di altri indizi e prove il compagno della vittima è stato rilasciato, rimane però il principale sospettato per la morte di Giulia.