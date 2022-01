Black Depression ha speso 15 mila euro per modificare il proprio corpo

In rete è conosciuto come Black Depression – nickname con il quale posta sui social – ed è famoso per aver speso oltre 15mila euro per modificare il proprio corpo. 28 anni, residente in Germania, ha affermato di aver fatto ricorso a pratiche estreme per poter essere “meno umano possibile”. Il ragazzo è noto anche come “uomo puzzle” per via della tantissime tessere colorate che si è fatto tatuare in volto. Oltre ai tatuaggi, si è fatto inserire vari innesti nel corpo, ha rimosso parte della cartilagine delle orecchie, usa dilatatori sia per il naso che per le orecchie, ha reciso la lingua in due parti, si è fatto tatuare di nero la parte interna degli occhi ed infine ha ricoperto i denti di titanio. Pratiche di modificazione del corpo alle quali hanno già fatto ricorso, in passato, moltissimi giovani come lui, animati dalla voglia di allontarnarsi dalla propria “forma umana”.

Black Depression, però, si definisce un artista unico ed inimitabile, non influenzato da alcuna moda ma portatore di una propria visione personale: “Le modifiche al corpo mi hanno sempre affascinato. Posso fare quello che voglio, creare e cambiare il mio corpo come desidero. Non seguo una moda come fanno tante persone. Con gli anni ho sviluppato il mio trend personale, unico. Mi rivolgo a diversi professionisti in giro per il mondo, a volte provvedo da solo ad alcune modifiche”. Nel corso di questa intervista – rilasciata ad alcuni media – ha poi affermato di avere già in mente altre modifiche estreme, da postare su i propri canali social. Il giovane ha cominciato a trasformare il corpo quando aveva 20 anni, partendo da due delle modifiche più invasive: la divisione della lingua e l’amputazione di parte della cartilagine da entrambe le orecchie.

Appuntamento, dunque, sui social di Black Depression, per scoprire in che modo il giovane ha intenzione di intervenire ancora sul proprio corpo.

