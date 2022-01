Tonga, nuova eruzione del vulcano sottomarino: si cerca un disperso

Torna la paura a Tonga con la segnalazione di un’altra grande eruzione, segnalata dal Vocanic Ash Advisory Center (Vaac) dopo quella che sabato ha scatenato uno tsunami nel Pacifico.

Al momento non si segnalano vittime ma sono partire le ricerche di una donna britannica di 50 anni, Angela Glover, dispersa dopo l’onda anomala.

La donna viveva a Tonga dal 2015 con il marito James che è riuscito a salvarsi tenendosi aggrappato ad un albero.

Le autorità hanno lanciato l’allarme tsunami dopo l’eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, situato 65 chilometri a Nord della capitale del regno di Tonga.

Onde alte 1,5 metri, causate da una potente eruzione vulcanica sottomarina.

Il fenomeno osservato anche dallo Spazio via satellite.

Tonga: torna la paura

In queste ore le isola Tonga rischiano di non poter utilizzare la rete internet e i telefoni per quasi due settimane per l’eruzione del vulcano.

Queste le ultime notizie riportate dalla corrispondente Barbara Dreaver per il quotidiano New Zealand Herald.

Con un messaggio su Facebook, la giornalista afferma che “un cavo sottomarino è stato distrutto in due punti dall’eruzione e uno di questi due segmenti si trova in prossimità del vulcano“.

In base alla parole della Dreaver, i tempi stimati per ristabilire le comunicazioni superano le due settimane.

La Nuova Zelanda prevede di inviare forniture essenziali come l’acqua potabile.

Anche la Cina, che ha espresso “profondo cordoglio e sincera partecipazione“, si è detta pronta a fornire ogni possibile forma di supporto.

Migliaia in fuga dallo tsunami

Sono moltissimi i video diffusi sui social media da Tonga che dimostrano le onda anomale che si infrangono sulle case.

Il Governo ha mobilitato l’esercito per rispondere all’emergenza che le isole stanno affrontando.

Secondo i media locali i militari hanno anche evacuato il Re Tupou VI dal palazzo reale che si trova vicino alla costa.

Il National Tsunami Warning Center statunitense ha lanciato un’allerta Tsunami per la costa occidentale degli Stati Uniti mentre le onde hanno già travolto le Hawaii.

Allerta lanciata anche in Alaska.