Saman Abbas, estradato lo zio Danish: è sospettato di averla uccisa

La 18enne pakistana Saman Abbas è scomparsa da Novellara la sera del 30 aprile 2021. Si era opposta ad un matrimonio combinato in Pakistan ed è per questo che la sua famiglia l’avrebbe uccisa. Il suo cadavere è stato cercato nei dintorni dell’abitazione della famiglia Abbas, nelle campagne di Novellara, per settimane ma non è stato mai ritrovato.

Dell’omicidio della 18enne è sospettato lo zio Danish Hasnain. L’uomo dopo la sua scomparsa si era dato alla fuga facendo perdere per mesi le sue tracce. È stato rintracciato e arrestato lo scorso 22 settembre 2021 a Parigi, è uno dei cinque indagati, gli altri sono i genitori della ragazza e due cugini. Lo zio di Saman Abbas continua a sostenere di essere innocente. Al giudice aveva detto che il corpo non è mai stato trovato perché non c’è stato nessun omicidio.

Il 34enne accusato di sequestro di persona, omicidio volontario e occultamento di cadavere, è stato estradato ieri 20 gennaio 2022, ad attenderlo in Italia un interrogatorio. Arrivato a Bologna è stato subito trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida del fermo. Questo è ciò che ha scritto la Polizia: “L’individuazione, la cattura e l’odierna estradizione di Danish Hasnain rappresentano un ulteriore successo dell’attività di cooperazione internazionale di polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale diretta dal Prefetto Rizzi, a conferma degli eccellenti rapporti tra l’Italia e la Francia.”

