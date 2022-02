Alessandro Basciano contro Delia Duran al GF Vip: “Tu sei fuori”

È scoppiata un’accesa lite tra Delia Duran e Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip. Mentre i due erano in cucina lei lo ha accusato di aver parlato male di lei alle sue spalle, lui è però sbottato dicendo che non la considera e non l’ha mai considerata. Le ha anche chiesto di fare lo stesso con lui.

Dopo averle ribadito che non è al centro delle sue attenzioni Alessandro Basciano alla moglie di Alex Belli ha detto: “Io non ho parlato di te, tu fai i teatrini. Tu sei fuori, sei folgorata. A te ha dato alla testa questo teatro. Non te la prendere con chi non ti considera.” Sempre più infastidito il gieffino le ha detto che non sarà mia tra i suoi pensieri, né lei né il suo compagno, non li conosce e non ci tiene a farlo. A Delia Duran ha poi detto che si intromette sempre e parla di tutto e tutti, a detta sua si sente al centro dell’attenzione.

Alessandro Basciano si è poi detto stanco delle sue buffonate e messe in scena. E ancora: “Dai ma chi si crede di essere?! Si mette in mezzo sempre a tutto con i suoi teatrini falsissimi”. Delia Duran ha replicato dicendo che stavano parlando di lei e che lei ha sentito. Infastidita ha detto a Basciano di parlare della sua relazione al Grande Fratello Vip e non della sua storia e del suo privato.