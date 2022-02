Inventing Anna è il titolo della nuova serie Tv Netflix di Shonda Rhimes, una serie ispirata ad una storia vera, quella di Anna Sorokin. La ragazza è nata in Russia nel 1991 ma è cresciuta in Germania, una grande truffatrice che ha ingannato per anni l’élite newyorkese. Le sue abili truffe sono andate avanti dal 2013 al 2017. Dopo essere stata scoperta è stata condannata nel 2019 con le gravi accuse di tentato furto, furto di secondo grado e furto di servizi.

Anna Sorokin nel 2013 si è trasferita a Londra per studiare al Central St.Martin’s College. Decise poi di lasciare gli studi e si trasferì prima a Berlino e poi a Parigi, dove ha iniziato a lavorare alla rivista Purple come stagista. Con il tempo inizia ad essere molto popolare, il suo seguito su Instagram era in continua crescita, nel 2016 si trasferì negli Stati Uniti fingendosi una ricca ereditiera con un patrimonio di 67 milioni di dollari. Amava il lusso e la moda e riuscì ad ottenere il pass per noti ed importanti eventi e cene.

All’età di soli 22 anni iniziò la sua fraudolenta attività, stava per ottenere un prestito di 22 milioni di dollari quando è stata arrestata con una reclusione dai 4 ai 12 anni e una condanna di circa 200mila dollari. La ragazza ha trascorso solamente due anni in isolamento. A febbraio del 2021 è stata rilasciata e grazie ai diritti acquistati da Netflix sulla sua storia per la serie Inventing Anna ha incassato 320mila dollari ed è riuscita a saldare il suo debito con la giustizia.

